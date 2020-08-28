МВД Белоруссии отчиталось о задержании полусотни журналистов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В минувший четверг в Минске были задержаны около 50 журналистов и доставили в Октябрьское РУВД. Большинство из них милиция отпустила после проверки документов, подтверждающих, что они работали на законных основаниях, сообщили в МВД Белоруссии.

Там уточнили, что отпустили почти всех сотрудников зарегистрированных СМИ, а также иностранцев с аккредитацией МИД Белоруссии.

"В отношении одного из журналистов составлен административный протокол (он также был отпущен). Еще один иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке", - добавили в ведомстве.

Ранее о том, что около полусотни сотрудников СМИ были задержаны на площади Свободы и площади Независимости в четверг вечером, сообщала Белорусская ассоциация журналистов. По ее сведениям, большинство задержанных отпустили без протоколов.

По данным ассоциации, Катерина Андреева, Максим Горчанок, Александр Васюкович, Андрей Ярошевич отказались дать милиционерам свиои смартфоны для проверки. На них составили протоколы за участие в несанкционированной акции и оставили в изоляторе до суда.

"Известно минимум об одной депортации. Это шведский журналист Пол Хансен. К Октябрьскому РУВД, где находились задержанные журналисты, приехала посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон. Пол Хансен должен покинуть Беларусь. Ему запрещен въезд в нашу страну на 5 лет", - заявили в БАЖ.

Журналистку "БелаПАН" Татьяну Коровенкову из милиции увезли с повышенным давлением на скорой.

Российское посольство утром сообщило, что для проверки документов были задержаны около десяти журналистов из России. Их всех отпустили, а те, кто работал без аккредитации, должен будет вернуться в Россию. "Сотрудники посольства встречали журналистов около разных РУВД, то есть реагировали оперативно", - отметили в дипмиссии.

Вечером в четверг пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова подтвердила доставку журналистов в РУВД для проверки документов и подчеркнула, что это были не задержания.

"Белоруссия: ЕС ожидает от властей немедленного и безоговорочного освобождения задержанных журналистов, а также всех мирных демонстрантов", - написал в твиттере Питер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Он потребовал, чтобы журналистам дали возможность работать без запугиваний: "Свободная пресса имеет решающее значение для демократии, которой требует народ Белоруссии".

Белорусская ассоциация журналистов потребовала, чтобы председатель Следственного комитета "Иван Носкевич возбудил уголовное дело о массовом воспрепятствовнии законной деятельности журналистов и чтобы общественность информировали о ходе расследования.

Организация также потребовала в установленном порядке отстранить подозреваемых от должности, работы, "так как есть основания полагать, что они, оставаясь в должности, будут препятствовать предварительному расследованию и судебному разбирательству уголовного дела, возмещению причиненного преступлением вреда или продолжать заниматься преступной деятельностью, связанной с пребыванием в этой должности".