Двое россиян задержаны в Минске рядом с акцией протеста

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Минске задержаны два гражданина России неподалеку от места проведения акции протеста, сообщает незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна".

"Среди задержанных Сергеев Сергей, Фалин Михаил. Участники AirDance, граждане РФ, задержаны около гостиницы Минск (находится на площади Независимости, рядом с местом, где обычно проходят акции протеста - ИФ)", - говорится в сообщении центра.

По информации правозащитников там же был задержан продюсер AirDance Илья Кузнецов.

Кроме того, на самой акции протеста были задержаны по меньшей мере еще четыре человека.

В пятницу вечером на площади Независимости у Красного костела прошла акция протеста. В ней приняли участие преимущественно женщины, которых ОМОН не задерживал.