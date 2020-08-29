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Восемь сотрудников МВД Южной Осетии отстранены после протестов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Восемь сотрудников МВД Южной Осетии отстранены от должности на фоне политического кризиса в республике, возникшего из-за акций протеста в связи со смертью молодого человека, задержанного по подозрению в покушении на главу МВД Игоря Наниева.

Генпрокуратура Южной Осетии допросила восьмерых сотрудников МВД по факту смерти задержанного Инала Джабиева. "Восемь человек уже допрошены и отстранены от занимаемых должностей на время следствия. Их имена в интересах следствия не разглашаются", - заявили "Интерфаксу" в субботу в Генпрокуратуре республики.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов ранее в субботу принял отставку премьер-министра Эрика Пухаева, который накануне написал заявление уходе на фоне требований граждан республики, собравшихся на стихийный митинг.

Бибилов также выступил с обращением к населению, в котором принес соболезнования семье Джабиева. "Непрофессионализм и грубый произвол сотрудников правоохранительных органов привели к трагедии. Расследование всех обстоятельств его гибели проходит под моим личным контролем. Восемь сотрудников МВД находятся под следствием", - говорится в тексте обращения главы государства. Президент подчеркнул, что расследование должно быть предельно беспристрастным и оперативным.

Бибилов также отметил, что новый состав правительства будет сформирован в самое ближайшее время.

В пятницу на центральной площади Цхинвала собрались сотни человек после распространения информации о смерти молодого человека, задержанного по подозрению в покушении на главу МВД.

В тот же день депутаты собрались на экстренное собрание с требованием отставки правительства и генерального прокурора республики, было принято решение созвать сессию. Экстренная сессия не состоялась, в связи с отсутствием кворума.

В субботу депутаты вновь собрались на экстренную сессию, где большинством голосов (23 из 27 депутатов) приняли обращение к президенту об отставке генпрокурора.

Южная Осетия

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