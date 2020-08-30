Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 августа

"Небезопасный" перехват американского бомбардировщика над Черным морем и тысячи протестующих против COVID-ограничений в Берлине

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США обвинили Россию в опасном перехвате своего бомбардировщика над Черным морем. По данным командования ВВС США в Европе, 28 августа российские истребители Су-27 пересекали курс американского Б-52 на расстоянии 30 метров, ограничивая ему возможности для маневрирования и действуя "непрофессионально и небезопасно".

- В протестах против COVID-ограничений в Берлине приняли участие 38 тысяч человек. Около 300 человек были задержаны, из них 200 - у здания российского посольства. Группа протестующих попыталась штурмовать Рейхстаг, на ступенях парламента полиция применила газовые баллончики и оттеснила нарушителей.

- СК Белоруссии возбудил уголовные дела об угрозах и давлении на депутатов. По версии следствия, давление осуществляется под зарубежным руководством "через отдельных членов Координационного совета, а также через ряд телеграмм-каналов".

- Американская разведка отказалась от брифингов по вмешательству в выборы в Конгрессе. Президент США Дональд Трамп объяснил это решение утечками информации, от которых якобы "устал" директор нацразведки Джон Рэтклифф. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что отмена брифингов преследует цель скрыть от американцев шаги, которые якобы предпринимают власти РФ, чтобы помочь Трампу переизбраться.