Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46Заразились
на 29.08В России 985 346+4 941В мире 24 996 456+262 008

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 августа

"Небезопасный" перехват американского бомбардировщика над Черным морем и тысячи протестующих против COVID-ограничений в Берлине

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США обвинили Россию в опасном перехвате своего бомбардировщика над Черным морем. По данным командования ВВС США в Европе, 28 августа российские истребители Су-27 пересекали курс американского Б-52 на расстоянии 30 метров, ограничивая ему возможности для маневрирования и действуя "непрофессионально и небезопасно".

- В протестах против COVID-ограничений в Берлине приняли участие 38 тысяч человек. Около 300 человек были задержаны, из них 200 - у здания российского посольства. Группа протестующих попыталась штурмовать Рейхстаг, на ступенях парламента полиция применила газовые баллончики и оттеснила нарушителей.

- СК Белоруссии возбудил уголовные дела об угрозах и давлении на депутатов. По версии следствия, давление осуществляется под зарубежным руководством "через отдельных членов Координационного совета, а также через ряд телеграмм-каналов".

- Американская разведка отказалась от брифингов по вмешательству в выборы в Конгрессе. Президент США Дональд Трамп объяснил это решение утечками информации, от которых якобы "устал" директор нацразведки Джон Рэтклифф. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что отмена брифингов преследует цель скрыть от американцев шаги, которые якобы предпринимают власти РФ, чтобы помочь Трампу переизбраться.

Новости

Астероид размером с многоэтажку пролетит вблизи Земли 1 сентября

США обвинили Россию в опасном перехвате своего бомбардировщика

США обвинили Россию в опасном перехвате своего бомбардировщика

США озабочены планами китайской Skyrizon купить украинский "Мотор Сич"

Разведка США отказалась от брифингов по вмешательству в выборы

Сотни человек задержаны на акции против COVID-ограничений в Берлине

Сотни человек задержаны на акции против COVID-ограничений в Берлине

В Белоруссии возбудили дела о давлении на депутатов из-за рубежа

На Женском марше в Минске начались точечные задержания

На Женском марше в Минске начались точечные задержания

Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали семнадцать человек

Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали семнадцать человек

Шеф Пентагона счел необходимым укреплять ядерные силы США из-за Китая

Перегруженное нелегалами судно запросило помощь в Средиземном море

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');