В Белоруссии возбудили дела о давлении на депутатов из-за рубежа

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам давления на депутатский корпус, сообщил в субботу государственный телеканал "Беларусь-1".

"Установлено, что указание по осуществлению противоправной деятельности в отношении депутатов поступили в Координационный совет из-за рубежа. Как минимум два сообщения с угрозами направлены из Великобритании", - заявил в эфире телеканала сотрудник СК.

По сообщению телеканала, давление на белорусских депутатов осуществляется "через отдельных членов Координационного совета, а также через ряд телеграмм-каналов".

"С одной стороны, развивается кампания по отзыву депутатов, (...) с другой стороны - депутатов призывают отказаться от своих полномочий под угрозой расправы над ними, их детьми, родными и близкими", - сообщил телеканал.

Ранее член президиума Координационного совета оппозиции, экс-министр культуры и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко заявил, что поддерживает общественную инициативу об отзыве действующего состава парламента. "У граждан есть право отозвать мандаты у депутатов Палаты представителей или местных советов, которые не выполняют свои обязательства и утратили доверие избирателей. Процедуру отзыва уже начали многие избиратели", - сказал Латушко.

В августе белорусская оппозиция сформировала координационный совет во главе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которая находится в Литве. Совет был создан для трансфера власти после президентских выборов в Белоруссии, итоги которых оппозиция не признала. Победителем прошедших 9 августа выборов объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Власти Белоруссии считают координационный совет неконституционным.