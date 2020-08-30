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Разведка США отказалась от брифингов по вмешательству в выборы

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Офис директора национальной разведки США больше не будет проводить брифинги по вопросу об иностранном вмешательстве в президентские выборы в ноябре этого года, сообщили CNN и NBC News со ссылкой на документы источники.

По их данным, офис директора нацразведки проинформировал комитеты по разведке Палаты представителей и Сената о том, что не будет больше проводить брифинги по вопросам безопасности на выборах.

Впоследствии эту информацию подтвердил президент США Дональд Трамп. Это решение он объяснил утечками информации, от которых якобы "устал" директор нацразведки Джон Рэтклифф. По словам Трампа, Рэтклифф хочет "делать это в иной форме".

В связи с этим председатель Комитета по разведке Палаты представителей в своем твиттере обвинил Трампа во лжи и попытках скрыть от американского народа информацию об "усилиях России по содействию его переизбранию".

США Джон Рэтклифф Дональд Трамп

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