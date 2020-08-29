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Сотни человек задержаны на акции против COVID-ограничений в Берлине

Зафиксированы столкновения, группа протестующих попыталась прорваться в здание Рейхстага

Сотни человек задержаны на акции против COVID-ограничений в Берлине
Полицейские у здания Рейхстага в Берлине, 29 августа 2020 года
Фото: Reuters

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Около 300 человек были задержаны в Берлине во время протестов против антикоронавирусных ограничений, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сенатора по внутренним делам Берлина Андреаса Гейзеля.

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По меньшей мере 200 из 300 арестов были проведены возле здания российского посольства в Берлине, где собрались около 3 тысяч сторонников праворадикальных движений. Берлинская полиция в твиттере объяснила аресты тем, что протестующие бросали бутылки, освобождали других задержанных и совершали "иные преступления". Общее число людей, принявших участие в протестах, власти оценивают примерно в 38 тыс. человек.

Акция начиналась мирно, но затем в нескольких местах были зафиксированы столкновения. Так, группа протестующих предприняла попытку штурма Рейхстага. Они прорвались через забор перед зданием парламента и попытались проникнуть внутрь. В ходе потасовки на ступенях Рейхстага полиция применила газовые баллончики и оттеснила протестующих.

Deutsche Welle отмечает, что многие протестующие, пытавшиеся прорваться в Рейхстаг, были с флагами праворадикального движения "рейхсбюргеров", не признающих государством ФРГ и считающих себя гражданами "германского рейха" в границах 1937 года.

В минувший четверг канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что во всей стране, кроме Саксонии-Анхальт, вводятся штрафы в 50 евро за отсутствие маски на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусом. Также, как сообщало ранее dpa, правительство Германии планирует из-за пандемии запретить крупные мероприятия, концерты, фестивали и народные гуляния по меньшей мере до 31 декабря. Исключение будет допущено для регионов с низким количеством зараженных.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии всего выявлено более 242 тыс. случаев заболевания COVID-19. Умерли 9,2 тыс. человек.

Германия ФРГ Берлин Коронавирус

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