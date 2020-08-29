Сотни человек задержаны на акции против COVID-ограничений в Берлине

Зафиксированы столкновения, группа протестующих попыталась прорваться в здание Рейхстага

Полицейские у здания Рейхстага в Берлине, 29 августа 2020 года Фото: Reuters

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Около 300 человек были задержаны в Берлине во время протестов против антикоронавирусных ограничений, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сенатора по внутренним делам Берлина Андреаса Гейзеля.

По меньшей мере 200 из 300 арестов были проведены возле здания российского посольства в Берлине, где собрались около 3 тысяч сторонников праворадикальных движений. Берлинская полиция в твиттере объяснила аресты тем, что протестующие бросали бутылки, освобождали других задержанных и совершали "иные преступления". Общее число людей, принявших участие в протестах, власти оценивают примерно в 38 тыс. человек.

Акция начиналась мирно, но затем в нескольких местах были зафиксированы столкновения. Так, группа протестующих предприняла попытку штурма Рейхстага. Они прорвались через забор перед зданием парламента и попытались проникнуть внутрь. В ходе потасовки на ступенях Рейхстага полиция применила газовые баллончики и оттеснила протестующих.

Deutsche Welle отмечает, что многие протестующие, пытавшиеся прорваться в Рейхстаг, были с флагами праворадикального движения "рейхсбюргеров", не признающих государством ФРГ и считающих себя гражданами "германского рейха" в границах 1937 года.

В минувший четверг канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что во всей стране, кроме Саксонии-Анхальт, вводятся штрафы в 50 евро за отсутствие маски на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусом. Также, как сообщало ранее dpa, правительство Германии планирует из-за пандемии запретить крупные мероприятия, концерты, фестивали и народные гуляния по меньшей мере до 31 декабря. Исключение будет допущено для регионов с низким количеством зараженных.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии всего выявлено более 242 тыс. случаев заболевания COVID-19. Умерли 9,2 тыс. человек.