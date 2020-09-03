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Более четырех тонн селитры обнаружили в Бейруте после взрывов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Ливанская армия в четверг заявила об обнаружении более четырех тонн аммиачной селитры близ порта в Бейруте, спустя почти месяц после серии разрушительных взрывов, сообщил в четверг межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

Взрывчатку нашли у девятого въезда в порт Бейрута, всего 4,35 тонны нитрата аммония.

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Несколько мощных взрывов произошли 4 августа в портовой зоне Бейрута. Власти Ливана тогда заявили, что причиной стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

В результате трагедии погибли более 170 человек, еще шесть тысяч человек получили травмы. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.

Катастрофа в Бейруте: шесть дней спустя

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Хроника 04 августа – 03 сентября 2020 годаВзрывы в Бейруте
Ливан Бейрут

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