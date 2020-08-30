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Очевидцы сообщили о вводе внутренних войск в центр Минска

Спецтехника и БМП выдвинулись из места дислокации в районе Уручье

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Войска вводятся в центр Минска, где проходят массовые протесты оппозиции.

Как сообщают очевидцы, спецтехника и боевые машины пехоты с военнослужащими выдвинулись, предположительно, из места дислокации бригады спецназа ВВ МВД Белоруссии в районе Уручье.

Часть военнослужащих передвигается на десяти БМП, другие - на грузовых автомобилях. Колонна движется в направлении центра Минска.

Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила агентству "Интерфакс" ввод в Минск бронетехники "для усиления мер безопасности личного состава на несанкционированных массовых мероприятиях". Она отказалась уточнять, сколько именно единиц бронетехники введено в белорусскую столицу.

Ранее стало известно, что первые группы протестующих добрались до резиденции президента Белоруссии на площади Государственного флага в центре Минска, несколько десятков тысяч человек движутся в этом направлении от стелы "Минск город-герой".

К зданию дворца подъехали два БТР и встали между дворцом и выставочным комплексом "Белэкспо". Позднее очевидцы сообщили "Интерфаксу", что к группе присоединились еще пять бронетранспортеров.

Протестующие остановились в нескольких метрах от оцепления рядом с резиденцией. Они собираются оставить рядом с оцеплением "подарки на день рождения" Александра Лукашенко.

Проблемы со связью

Мобильный оператор А1 предупредил о снижении пропускной способности мобильного интернета в Минске по требованию госорганов.

"Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - констатировали в компании. Оператор пообещал сообщить о восстановлении нормального доступа к связи.

Белоруссия

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