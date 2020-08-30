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На акции протеста в Минске уже задержали 125 человек

На акции протеста в Минске уже задержали 125 человек
Сторонники оппозиции и бойцы ОМОНа во время акции протеста на проспекте Независимости в Минске
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - За участие в несанкционированной акции протеста в воскресенье в Минске задержали более ста двадцати человек, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

"По состоянию на 16:00 в Минске задержаны 125 граждан, в отношении которых начат административный процесс за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - проинформировала она.

Чемоданова сообщила, что сотрудниками органов внутренних дел приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности. "Задействована специальная техника и спецсредства по предназначению", - уточнила представитель МВД.

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Она напомнила о предусмотренной законодательством административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях (штраф до 30 базовых величин или административный арест).

Чемоданова еще раз призвала граждан не участвовать в протестных акциях и не вовлекать в них детей.

Ранее сообщалось, что часть участников оппозиционного марша в Минске направились в сторону Дворца Независимости, где располагается городская резиденция президента Белоруссии. Очевидцы также сообщают, что на акцию в центре города собрались десятки тысяч человек.

В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. С тех пор в стране продолжаются акции протеста несогласных с их итогами.

Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Протестующие требуют проведения повторных выборов.

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