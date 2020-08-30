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В Минске активисты стали уходить с площади перед резиденцией Лукашенко

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Участники несанкционированного "Марша мира и независимости" начинают покидать площадь рядом Дворцом Независимости в Минске, где находится резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в городе начался дождь, некоторые протестующие решили покинуть площадь. При этом они призывают сторонников к ежедневным протестам и обещают вернуться под стены резиденции.

Покидая площадь, люди направляются обратно к стеле "Минск город-герой".

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Однако перед оцеплением вокруг Дворца Независимости все еще остается много людей.

В воскресенье в Минске проходит многотысячный несанкционированный марш оппозиции с требованием отставки Лукашенко.

Ранее со ссылкой на очевидцев сообщалось, что на территорию Дворца Независимости к уже имеющимся двум бронетранспортерам подошла колонна еще из пяти БТР. В МВД Белоруссии подтвердили ввод бронетехники в Минск, заявив, что это сделано в интересах безопасности личного состава.

Как сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, за участие в несогласованной акции в Минске по состоянию на 16:00 воскресенья задержаны 125 человек.

Протесты в Минске

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Белоруссия Минск

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