В Минске активисты стали уходить с площади перед резиденцией Лукашенко
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Участники несанкционированного "Марша мира и независимости" начинают покидать площадь рядом Дворцом Независимости в Минске, где находится резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Как передает корреспондент "Интерфакса", в городе начался дождь, некоторые протестующие решили покинуть площадь. При этом они призывают сторонников к ежедневным протестам и обещают вернуться под стены резиденции.
Покидая площадь, люди направляются обратно к стеле "Минск город-герой".
Однако перед оцеплением вокруг Дворца Независимости все еще остается много людей.
В воскресенье в Минске проходит многотысячный несанкционированный марш оппозиции с требованием отставки Лукашенко.
Ранее со ссылкой на очевидцев сообщалось, что на территорию Дворца Независимости к уже имеющимся двум бронетранспортерам подошла колонна еще из пяти БТР. В МВД Белоруссии подтвердили ввод бронетехники в Минск, заявив, что это сделано в интересах безопасности личного состава.
Как сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, за участие в несогласованной акции в Минске по состоянию на 16:00 воскресенья задержаны 125 человек.