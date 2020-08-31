Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:40Заразились
на 31.08В России 995 319+4 993В мире 25 222 709+226 253

Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко в ближайшие две недели

Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко в ближайшие две недели
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото.
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву состоится в ближайшие две недели, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В столице РФ белорусский лидер встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Сроки согласовываются. Два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель встреча точно состоится", - сказал Песков.

Договоренность о визите Лукашенко в Москву для переговоров с Путиным была достигнута в ходе их телефонного разговора 30 августа.

Также Песков по просьбе журналистов прокомментировал создание "силового резерва РФ для стабилизации обстановки в Белоруссии". Он заявил, что согласие Совета Федерации на возможное использование резерва РФ не потребуется, однако сейчас о его задействовании речь не идет, так как ситуация там находится под контролем.

"В данном случае мы не будем заниматься гипотетическими рассуждениями. Дело в том, что это ратифицированный российским парламентом договор, это предусматривает определенные обязательства РФ", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Владимир Путин Александр Лукашенко Белоруссия

Новости по теме

Новости

РФ вышлет из Москвы трех словацких дипломатов в качестве ответной меры

РФ вышлет из Москвы трех словацких дипломатов в качестве ответной меры
Пандемия коронавируса

Вузам в РФ поручили подготовиться к возобновлению COVID-ограничений

Пандемия коронавируса

Россияне опасаются покупать туры из-за слухов о повторном карантине

Россияне опасаются покупать туры из-за слухов о повторном карантине
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

По делу Фургала арестовали $400 тыс. его родственницы

Расходы на подготовку детей к школе за 15 лет выросли в шесть раз

Экономический кризис

Число официальных безработных в РФ с марта выросло на 2,5 млн человек

Число официальных безработных в РФ с марта выросло на 2,5 млн человек
Пандемия коронавируса

В 83 регионах России за сутки выявлено 4 993 заболевших коронавирусом

В 83 регионах России за сутки выявлено 4 993 заболевших коронавирусом
Пандемия коронавируса

Переболевший COVID-19 министр энергетики Новак вышел на работу в офис

Переболевший COVID-19 министр энергетики Новак вышел на работу в офис
Экономический кризис

Минэкономразвития смягчило прогноз по падению ВВП в 2020 году с 4,8% до 3,9%

Пандемия коронавируса

Дегтярев отменит все коронавирусные ограничения в Хабаровском крае

Дегтярев отменит все коронавирусные ограничения в Хабаровском крае
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');