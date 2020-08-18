Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:35Заразились
на 17.08В России 927 745+4 892В мире 21 672 186+212 487

Трамп счел Байдена неспособным справиться с Путиным и Си Цзиньпином

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не считает своего будущего соперника на выборах Джо Байдена способным противостоять таким сильным игрокам на мировой арене, как лидеры России и Китая.

Выборы в США - 2020

"Вот что я выяснил: (президент РФ Владимир - ИФ) Путин, председатель (КНР - ИФ) Си Цзиньпин, (лидер КНДР - ИФ) Ким Чен Ын, турецкий лидер (Реджеп Тайип - ИФ) Эрдоган - все они - гроссмейстеры мирового уровня", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками на митинге в Висконсине.

"Мы не можем допустить, чтобы с ними имел дело человек, который уже не соображает (Байден - ИФ). Он и в лучшие-то свои годы был не очень-то хорош", - добавил президент США.

Также Трамп назвал своего будущего соперника марионеткой ультралевых сил.

"Байден - это марионетка ультралевых. И он вообще не понимает, что происходит", - сказал он.

По мнению Трампа, ближайшие выборы крайне важны, так как ему предстоит защитить американскую цивилизацию от де-факто разрушения. По словам президента, он может проиграть только в одном случае: если выборы будут нечестными.

Продолжая критиковать Байдена, Трамп предположил, что этот бывший вице-президент США на ближайших выборах станет "троянским конем, несущим социализм". По его мнению, в случае победы демократов на ноябрьских выборах, США превратятся "в более масштабный аналог Венесуэлы".

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября этого года.

США Дональд Трамп Джо Байден Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Массовая акция протеста прошла у изолятора на улице Окрестина в Минске

Лукашенко пригрозил протестующим "реакцией России"

Лукашенко пригрозил протестующим "реакцией России"

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Тысячи протестующих вышли к минскому СИЗО

Лукашенко сообщил о звонке от Меркель

Таяние ледников Гренландии достигло точки невозврата

Таяние ледников Гренландии достигло точки невозврата

Что произошло за день: понедельник, 17 августа

В Белоруссии задержали трех работников МЗКТ после встречи с Лукашенко

Штаб Тихановской призвал белорусов к всеобщей забастовке

Штаб Тихановской призвал белорусов к всеобщей забастовке

В Норвегии арестовали мужчину после возможной встречи с сотрудником разведки РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');