Трамп счел Байдена неспособным справиться с Путиным и Си Цзиньпином

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не считает своего будущего соперника на выборах Джо Байдена способным противостоять таким сильным игрокам на мировой арене, как лидеры России и Китая.

"Вот что я выяснил: (президент РФ Владимир - ИФ) Путин, председатель (КНР - ИФ) Си Цзиньпин, (лидер КНДР - ИФ) Ким Чен Ын, турецкий лидер (Реджеп Тайип - ИФ) Эрдоган - все они - гроссмейстеры мирового уровня", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками на митинге в Висконсине.

"Мы не можем допустить, чтобы с ними имел дело человек, который уже не соображает (Байден - ИФ). Он и в лучшие-то свои годы был не очень-то хорош", - добавил президент США.

Также Трамп назвал своего будущего соперника марионеткой ультралевых сил.

"Байден - это марионетка ультралевых. И он вообще не понимает, что происходит", - сказал он.

По мнению Трампа, ближайшие выборы крайне важны, так как ему предстоит защитить американскую цивилизацию от де-факто разрушения. По словам президента, он может проиграть только в одном случае: если выборы будут нечестными.

Продолжая критиковать Байдена, Трамп предположил, что этот бывший вице-президент США на ближайших выборах станет "троянским конем, несущим социализм". По его мнению, в случае победы демократов на ноябрьских выборах, США превратятся "в более масштабный аналог Венесуэлы".

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября этого года.