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Лукашенко заявил, что оппозиция в случае прихода к власти уничтожит его сторонников

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с утверждением, что его оппоненты в случае прихода к власти способы учинить резню.

"Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: "Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть". Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками", - сказал Лукашенко во вторник во время поездки в Барановичи. Его цитирует госагенство БелТА.

Ранее во вторник Лукашенко заявил, что в стране не будет гражданской войны.

"Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится....Будет минимум гражданская война. Но не переживайте, этого не будет", - заявил Лукашенко.

Накануне штаб лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской озвучил планы на случай передачи власти оппозиции. Она намерена восстановить конституцию 1994 года и сформировать временное правительство на основе действующего. Ранее она заявляла, что считает себя победительницей выборов 9 августа, а приписываемый Лукашенко результат – фальсифицированным. По ее мнению, то, что происходит в Белоруссии – это "революция сознания". 1 сентября Тихановская отметила, что считает себя не президентом, а нацлидером, то есть человеком, "который приведет страну к новым выборам". Свою кандидатуру она обещала не выдвигать на новых выборах, если они состоятся.

Белоруссия Александр Лукашенко

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