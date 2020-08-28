Лукашенко заявил, что не будет стрелять в свой народ из автомата

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко счел несправедливой критику за то, что "он с автоматом бегает по улицам", и заявил, что не будет стрелять в белорусский народ.

"Это (внешняя угроза Белоруссии - ИФ) что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять", - заявил Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

Как передает агентство, "Лукашенко отметил, что в этой ситуации на фоне внешних угроз еще и вынужден держать определенный резерв военнослужащих с учетом общественно-политической обстановки".

На прошлой неделе на фоне продолжающихся в стране протестов белорусские СМИ распространили кадры, на которых Лукашенко прилетел на вертолете во Дворец независимости в Минске в сопровождении своего 15-летнего сына Николая, как и отец, вооруженного автоматом Калашникова. После этого в координационном совете оппозиции попросили правоохранительные органы страны отреагировать на передачу боевого огнестрельного оружия несовершеннолетнему.