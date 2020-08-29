Белорусская оппозиция услышала в словах Путина сигнал о слабости Лукашенко

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова считает, что президент РФ Владимир Путин своим согласием на создание силового резерва на случай обострения ситуации в Белоруссии посылает сигнал о слабости действующего президента страны Александра Лукашенко.

"Сам факт того, что Путин озвучил этот запрос (о создании силового резерва - ИФ) Лукашенко, говорит о том, что сам Путин посылает вам месседж: ваш президент слаб, он настолько слаб, что он вас не слышит. Вместо того, чтобы решать проблемы и вас слушать, он берет "Калашников", одевает какую-то странную одежду, обматывает по периметру колючей проволокой, расставляет "красавцев", как он называет ОМОН, и там он себя чувствует себя очень уютно", - заявила Колесникова в субботу в ходе онлайн-стрима параллельно с проходящим в Минске Женским маршем.

Кроме того, Колесникова обратила внимание на слова Путина о важности общественного диалога и поиска мирного пути разрешения политического кризиса. "В этой цитате Путина про возможность подготовки каких-то войск, правоохранительных органов... (...) Там все заметили только одну часть, а там есть еще одна часть в этой цитате, и она заключается в том, что, когда люди выходят на улицы, их надо слушать, к ним надо прислушиваться, искать с ними компромисс", - отметила Колесникова.

27 августа Путин сообщил, что Россия по просьбе Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов. "Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, захватывать административные здания и так далее", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

"Мы в разговоре с Александром Григорьевичем пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет, и, надеюсь, ее не будет, и поэтому этот резерв мы не используем", - сказал президент РФ.

Путин назвал очевидным существование внутриполитических проблем в Белоруссии, но выразил надежду на их решение исключительно мирными средствами. "Все-таки в целом ситуация (в Белоруссии) сейчас выравнивается. И я надеюсь, что все проблемы, - а они, конечно, есть, иначе люди бы на улицы не выходили, это совершенно очевидная вещь, - что они будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами", - сказал Путин.

В Белоруссии третью неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Полиция применяет жесткие меры в отношении протестующих, тысячи человек были задержаны, есть погибшие.

В субботу в Минске проходит Женский марш, в котором, по оценке очевидцев, приняла участие около 10 тысяч человек. К вечеру стало известно, что сотрудники силовых структур проводят точечные задержания.