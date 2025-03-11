Бишкеку предложили условие для выдачи экс-президента Бакиева

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Киргизия ведет переговоры о возвращении экс-президента Курманбека Бакиева в страну, сообщил глава республики Садыр Жапаров агентству "Кабар".

"Максим и Жаныш Бакиевы (родственники экс-президента республики - ИФ) были приговорены к пожизненному заключению. Если они вернутся, то сразу попадут в тюрьму. Судебный приговор вступил в законную силу, и никто не может его изменить. Он не подлежит пересмотру. Поэтому в их выдаче было категорически отказано. Ведь мы не можем не посадить их в тюрьму. Что касается Курманбека Бакиева, по нему ведутся переговоры", - сказал Жапаров.

По его словам, властям Киргизии предлагается выдать Бакиева, если его не посадят в тюрьму. "Нам говорят: если не посадите, то готовы его передать. Мы думаем над этим. С одной стороны, можно ведь согласиться, привезти их и допросить, а возвращение украденных средств в бюджет - это уже задача силовых структур. Ведь миллиарды украденных средств мы именно такими путями и возвратили", - отметил Жапаров.

Курманбек Бакиев был президентом Киргизии в 2005-2010 годах. К власти он пришел в результате "тюльпановой революции" против Аскара Акаева, первого президента Киргизии. От власти он был отстранен в апреле 2010 года и покинул страну, отбыв в Белоруссию.

В 2014 году Бишкекский гарнизонный военный суд заочно приговорил Бакиева к пожизненному сроку по делу об организации расстрела протестующих против него 7 апреля 2010 года в Бишкеке.

В 2016 году Верховный суд Киргизии заменил пожизненный приговор в отношении экс-президента на 30 лет заключения.

В 2023 году Первомайский районный суд Бишкека приговорил Бакиева к 10 годам лишения свободы по обвинению в коррупции на золоторудном месторождении Кумтор. Путем частичного сложения наказания по предыдущему постановлению ВС Бакиеву определено наказание в виде лишения свободы сроком 30 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с конфискацией имущества и с лишением права занимать государственные должности сроком на три года.