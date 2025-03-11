Поиск

Бишкеку предложили условие для выдачи экс-президента Бакиева

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Киргизия ведет переговоры о возвращении экс-президента Курманбека Бакиева в страну, сообщил глава республики Садыр Жапаров агентству "Кабар".

"Максим и Жаныш Бакиевы (родственники экс-президента республики - ИФ) были приговорены к пожизненному заключению. Если они вернутся, то сразу попадут в тюрьму. Судебный приговор вступил в законную силу, и никто не может его изменить. Он не подлежит пересмотру. Поэтому в их выдаче было категорически отказано. Ведь мы не можем не посадить их в тюрьму. Что касается Курманбека Бакиева, по нему ведутся переговоры", - сказал Жапаров.

По его словам, властям Киргизии предлагается выдать Бакиева, если его не посадят в тюрьму. "Нам говорят: если не посадите, то готовы его передать. Мы думаем над этим. С одной стороны, можно ведь согласиться, привезти их и допросить, а возвращение украденных средств в бюджет - это уже задача силовых структур. Ведь миллиарды украденных средств мы именно такими путями и возвратили", - отметил Жапаров.

Курманбек Бакиев был президентом Киргизии в 2005-2010 годах. К власти он пришел в результате "тюльпановой революции" против Аскара Акаева, первого президента Киргизии. От власти он был отстранен в апреле 2010 года и покинул страну, отбыв в Белоруссию.

В 2014 году Бишкекский гарнизонный военный суд заочно приговорил Бакиева к пожизненному сроку по делу об организации расстрела протестующих против него 7 апреля 2010 года в Бишкеке.

В 2016 году Верховный суд Киргизии заменил пожизненный приговор в отношении экс-президента на 30 лет заключения.

В 2023 году Первомайский районный суд Бишкека приговорил Бакиева к 10 годам лишения свободы по обвинению в коррупции на золоторудном месторождении Кумтор. Путем частичного сложения наказания по предыдущему постановлению ВС Бакиеву определено наказание в виде лишения свободы сроком 30 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с конфискацией имущества и с лишением права занимать государственные должности сроком на три года.

Бишкек Кумтор Садыр Жапаров Белоруссия Киргизия Курманбек Бакиев Аскар Акаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 11 марта

Крыша многоквартирного дома повреждена в Видном после атаки БПЛА

Уолл-стрит завершила торги худшим падением с начала года

Уолл-стрит завершила торги худшим падением с начала года

Летевший из Турции в Россию самолет экстренно сел в Литве

ООН утверждает, что более половины жителей Афганистана нуждается в гуманитарной помощи

ООН утверждает, что более половины жителей Афганистана нуждается в гуманитарной помощи

Госсекретарь США заявил, что работа над соглашением по украинским полезным ископаемым продолжается

СМИ сообщают, что спецпосланник Трампа Уиткофф собирается посетить Москву

СМИ сообщают, что спецпосланник Трампа Уиткофф собирается посетить Москву

Новый лидер Либеральной партии Канады планирует быстро занять пост премьера

Новый лидер Либеральной партии Канады планирует быстро занять пост премьера

Маск сообщил о масштабной кибератаке против соцсети X

Киев предложит Вашингтону перемирие с Россией на Черном море

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5991 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне49 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2198 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии167 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });