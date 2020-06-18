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Экс-президент Киргизии отказался от последнего слова на суде

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался выступить с последним словом в суде по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, в рамках которого обвинение просит для бывшего главы государства 15 лет лишения свободы.

"Алмазбек Атамбаев не будет выступать с последним словом по делу о незаконном освобождении криминального авторитета. Он также отказался от участия в прениях сторон", - сообщил в четверг "Интерфаксу" адвокат Замир Жоошев.

По словам собеседника агентства, в Первомайском районном суде Бишкека продолжаются прения сторон, после чего подсудимые выступят с последним словом. Жоошев не исключает, что суд вынесет приговор в четверг.

Ранее сообщалось, что гособвинение попросило 15 лет колонии для экс-президента Киргизии Атамбаева с конфискацией имущества.

По делу о незаконном освобождении криминального "авторитета" Азиза Батукаева в коррупции подозреваются 19 бывших чиновников Киргизии. С 14 подозреваемыми подписаны соглашения о сотрудничестве со следствием.

Батукаев, отбывавший длительный срок заключения в колонии, в 2013 году был освобожден по состоянию здоровья, после чего выехал в Чечню. Созданная по факту освобождения Батукаева парламентская комиссия в 2013 году установила, что об освобождении ходатайствовал экс-омбудсмен Киргизии Турсунбек Акун, к выезду криминального авторитета были причастны высокопоставленные члены правительства и сотрудники ГСИН, однако тогда расследование не было завершено.

В 2019 году в МВД Киргизии заявили о возобновлении расследования. В рамках уголовного дела были задержаны бывший вице-премьер Киргизии Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, а также ряд должностных лиц Минздрава, которые, по версии следствия, умышленно диагностировали Батукаеву тяжелое заболевание, что стало основанием для освобождения от отбывания наказания.

Подозреваемый по этому делу Атамбаев был задержан и помещен в СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) 8 августа 2019 года. До этого он находился в статусе свидетеля, но отказывался приходить на допрос.

Киргизия Алмазбек Атамбаев

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