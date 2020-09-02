Один из лидеров оппозиции Латушко выехал из Белоруссии в Польшу

Экс-директор Купаловского театра Павел Латушко Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Член Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, бывший директор Купаловского театра, в ночь на 2 сентября выехал в Польшу. Первым об этом сообщило государственное информагентство "БелТА".

Латушко подтвердил изданию "Наша Нива", что сейчас находится в Польше, но подчеркнул, что об эмиграции речи не идет.

По его словам, он собирается участвовать в экономическом форуме 8-10 сентября, а затем посетить Вильнюс. В частности, у него запланированы встречи с членами польского правительства и сейма, а также с политиками и чиновниками в Литве. Он намерен проинформировать их о происходящем в Белоруссии.

Член президиума Координационного совета Максим Знак перед этим сказал "Интерфаксу", что не знает, где Латушко и связи с ним нет. Сам Знак и Мария Колесникова остаются в Белоруссии.

Мобильный телефон Латушко был недоступен, об этом сообщал автоответчик на польском языке.

Ранее 2 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Латушко решил, что нынешняя власть "рухнет", и таким образом "перешел красную линию". Он пообещал, что тот ответит по закону, и добавил, что в оппозиции уже "разобрались" и "оценили услуги" этого бывшего госслужащего.

Лукашенко вспомнил, что старался относиться к Латушко "по-отечески", и назначал его на должности в правительство или послом, на какие тот просил, "стоя на коленях" и "дрожа".

Павел Латушко 17 августа был уволен с поста директора Купаловского театра после того, как осудил насилие силовиков в отношении к демонстрантам и поддержал протестующих. До этого он был министром культуры Белоруссии и послом в Польше и Франции. После увольнения он вошел в президиум Координационного совета оппозиции - организации, созданной для передачи власти в стране.

Совет был создан по предложению штаба кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской. Она оспаривала официальные результаты выборов, по которым набрала около 10%, но после беседы с высокопоставленными силовиками в здании Центризбиркома была вынуждена покинуть Белоруссию. Сейчас она находится в Литве, куда до выборов были вывезены ее дети.

До выборов Белоруссию покинул претендовавший на участие в выборах бывший чиновник администрации Лукашенко Валерий Цепкало. Его жена уехала из страны после выборов. Еще один претендент на пост президента бывший банкир Виктор Бабарико был арестован.

По факту создания координационного совета оппозиции было возбуждено уголовное дело о призывах к действиям, несущим угрозу национальной безопасности. Члены президиума совета, в том числе Латушко, уже вызывались на допросы по этому делу или по другим. Два члена президиума получили административные аресты по обвинению в подготовке незаконных массовых акций.