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Тихановская назвала террором похищение лидеров оппозиции

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская связала исчезновение трех членов Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, Антона Роднянкова и Ивана Кравцова в попытками власти запугать оппозицию.

"Власть занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищения Марии Колесниковой, Антона Роднянкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного Совета, и запугать его членов", - заявила она через пресс-службу.

Тихановская заверила, что оппозицию и протестующих это не остановит: "Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов".

Три лидера оппозиции пропали в Минске утром в понедельник. Свидетельница видела, как Колесникову в центре города задержали мужчины в штатском, посадили в микроавтобус и увезли. Она, а также Роднянков и Кравцов перестали выходить на связь.

В МВД отрицают, что минская милиция задерживала кого-либо из них.

Находящийся за границей член президиума Координационного совета Павел Латушко сообщил "Интерфаксу", что Колесникова, возможно, задержана.

Тихановская находится в Литве. Ее туда вывезли силовики через два дня после выборов и начала массовых протестов в Белоруссии. Она и ее избирательный штаб не признали официальные результаты выборов. Штаб Тихановской предложил создать Координационный совет оппозиции для передачи власти. Президент Александр Лукашенко назвал совет незаконной организацией и обвинил ее в намерении захватить власть. По факту создания совета возбуждено уголовное дело.

Колесникова, ранее возглавлявшая предвыборный штаб банкира Виктора Бабарико, после его ареста начала помогать Тихановской. Она также вошла в президиум Координационного совета оппозиции.

Член президиума совета Ольга Ковалькова получила в конце сентября административный арест по обвинению в организации забастовки на Минском тракторном заводе, а затем ее вывезли в Польшу.

Протесты в Минске

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Мария Колесникова Белоруссия Минск Иван Кравцов Антон Родненков МВД Светлана Тихановская

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