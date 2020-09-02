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Рынок акций РФ негативно отреагировал на заявления по отравлению Навального

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ вечером в среду негативно отреагировал на противоречивые заявления Германии и российской стороны относительно причин отравления известного оппозиционера Алексея Навального - инвесторы предпочли сократить позиции из-за возросших геополитических рисков и опасений новых западных санкций.

К 17:01 по Москве индекс МосБиржи упал до 2970,01 пункта (-0,2%), хотя до этого рос и тестировал рубеж 3000 пунктов; индекс РТС упал до 1242,81 пункта (-2,5%), основные фишки развернулись вниз и теряют в цене в пределах 2%.

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Доллар подскочил до 75,3 рубля (+1,72 рубля), чуть ранее курс находился в районе 74,4 руб./$1.

Российские специалисты из нескольких лабораторий не обнаружили в организме оппозиционера Алексея Навального отравляющих веществ, никаких оснований не доверять экспертам из РФ нет, заявил "Интерфаксу" в среду информированный источник в Москве.

"Сразу несколько лабораторий проводили исследования биоматериалов, взятых у Навального. Никаких отравляющих веществ обнаружено не было", - сказал источник. "Этим выводам мы доверяем", - подчеркнул он.

Тем временем, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил в среду, что лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок".

"По запросу университетской клиники Charite в Берлине специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование проб Алексея Навального. Было установлено несомненное указание на химическое нервно-паралитическое боевое вещество группы "Новичок", - говорится в заявлении Зайберта, поступившем в "Интерфакс".

По словам представителя кабмина ФРГ, правительство ФРГ проинформирует партнеров по ЕС и НАТО о ситуации с Навальным, будут обсуждать совместную реакцию.

Алексей Навальный Германия МосБиржа РТС

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