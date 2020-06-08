"Новички" добавлены в списки Конвенции о запрещении химоружия

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Опасные химикаты семейства "Новичок" официально включены в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

"Четыре новые категории химического оружия, включая вещество "Новичок", которое было применено в Солсбери в 2018 году, теперь добавлены в КЗХО", - сообщило постпредство Канады при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

"Лидерство Канады в этом вопросе сделало мир безопаснее, поскольку эти химикаты теперь находятся под надзором ОЗХО", - отметило постпредство.

4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервнопаралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия ОЗХО. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Канада, США и Нидерланды осенью 2018 года предложили включить в КЗХО только два семейства отравляющих веществ, известных как "Новичок". Россия выступила против и внесла предложение о добавлении в список пяти химикатов семейства "Новичок".

Однако, по мнению технического секретариата ОЗХО, некоторые элементы российского предложения не отвечали критериям, необходимым для того, чтобы эти вещества были включены в список. Исполнительный совет ОЗХО в итоге не стал рекомендовать членам организации принимать это предложение.

В сентябре 2019 года Россия представила измененное предложение. В новой версии Россия исключила 5-ю группу химикатов, вызывавшую возражения со стороны США и их союзников.

В итоге стороны пришли к компромиссу, и в ноябре 2019 года Конференция государств-участников конвенции одобрила предложения России и "тройки" западных стран о внесении в списки конвенции четырех опасных химикатов семейства "Новичок".

В марте этого года Канада представила конкретные поправки в конвенцию, которые, в частности, предлагают закрепить химикаты семейства "Новичок" в списке химических веществ, запрещенных ОЗХО.

В список 1 конвенции, где теперь значатся "Новички", вносятся химические вещества, которые можно использовать для изготовления химоружия или в качестве него. Производство более 100 граммов таких веществ в год, согласно конвенции, должно декларироваться в ОЗХО. Кроме того, одно государство может владеть максимум тонной этих веществ. В этот список, в частности, входят иприт и рицин.