Байден раскритиковал Трампа за молчание по поводу ситуации с Навальным

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден осудил Дональда Трампа за отсутствие реакции на заявление Германии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

"Кремль, без сомнения, считает, что может действовать безнаказанно. Дональд Трамп отказался противостоять (президенту России Владимиру - ИФ) Путину, назвав его "потрясающим человеком". Он ничего не сказал о сообщениях разведки о том, что Путин назначил награду за головы американских солдат в Афганистане. Он еще не осудил нападение на господина Навального. Его молчание - это соучастие", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на его сайте.

По его мнению, способ нападения на политического оппонента не оставляет сомнений в том, что ответственность за "отравление" Навального лежит на российском государстве.

"Это признак российского режима, который настолько параноидален, что не желает терпеть никакой критики или инакомыслия", - отметил он.

"Как президент я буду делать то, что отказывается делать Дональд Трамп: работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы привлечь режим Путина к ответственности за свои преступления", - пообещал Байден.

В среду, 2 сентября, власти Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт отметил, что Берлин сообщит о новых результатах обследований Навального партнерам по ЕС, НАТО и Организации по запрещению химического оружия для обсуждения совместной "адекватной реакции".

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отметил, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. Он подчеркнул, что "до вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было".