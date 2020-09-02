НАТО проведет консультации с Германией по ситуации с Навальным

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что будет консультироваться с ФРГ и другими союзниками относительно последствий предполагаемого использования боевого вещества для отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

"Германия объявила, что Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением "Новичка". Я категорически осуждаю использование нервно-паралитического вещества военного назначения, что делает еще более настоятельной необходимость проведения Россией полного и прозрачного расследования", - написал в твиттере глава Североатлантического альянса.

Ранее в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок". При этом Зайберт считает, что Навального отравили в России.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российские власти дать объяснения по поводу обстоятельств случившегося с Навальным. Посол России в Германии был вызван для беседы в МИД ФРГ.

ВМИД России назвали заявления Германии необоснованными. Информированный источник в Москве в свою очередь заявил "Интерфаксу", что российские специалисты из нескольких лабораторий не обнаружили в организме Навального отравляющих веществ.

Навальный остается в тяжелом состоянии, он по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ.