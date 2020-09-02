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Глава Евросовета потребовал от России расследовать отравление Навального

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель осудил попытку отравления российского оппозиционера Алексея Навального и призвал российские власти к расследованию этого инцидента.

"Я самым решительным образом осуждаю попытку заставить замолчать лидера оппозиции Навального с использованием нервнопаралитического вещества военного образца. Россия должна провести полное расследование, и правосудие должно свершиться", - написал Мишель в среду вечером в твиттере.

Ранее в среду официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера Навального следы яда из группы "Новичок". При этом Зайберт сообщил, что нервно-паралитическим боевым веществом Навального отравили в РФ.

"То, что Алексей Навальный в России стал жертвой нападения с применением химического нервно-паралитического боевого вещества – это вопиющий случай", – говорится в заявлении Зайберта, поступившем в "Интерфакс".

Берлин призвал Москву дать объяснения по поводу обстоятельств случившегося с Навальным. Посла России в Германии вызвали для беседы о ситуации с российским оппозиционером в МИД ФРГ.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отметил, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. Он подчеркнул, что "до вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. Врачи клиники сообщили, что нашли в организме следы веществ группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервнопаралитических ядов. Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального пока преждевременно.

Евросовет Шарль Мишель Алексей Навальный

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