Глава Евросовета потребовал от России расследовать отравление Навального

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель осудил попытку отравления российского оппозиционера Алексея Навального и призвал российские власти к расследованию этого инцидента.

"Я самым решительным образом осуждаю попытку заставить замолчать лидера оппозиции Навального с использованием нервнопаралитического вещества военного образца. Россия должна провести полное расследование, и правосудие должно свершиться", - написал Мишель в среду вечером в твиттере.

I condemn in the strongest possible terms the attempt to silence opposition leader #Navalny with a military grade nerve agent.



Russia must fully investigate and justice must be served. pic.twitter.com/DHd4YoFYrC