В России зарегистрированы еще 4 995 случаев COVID-19 за сутки

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Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4 995 случаев COVID-19 в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Суточный прирост растет второй день подряд: накануне было 4 952 подтвержденных случая, во вторник - 4 729. С 27 августа по 31 августа показатель демонстрировал тенденцию к росту.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 009 995 случаев коронавирусной инфекции, 17 528 умерших и 826 935 выписанных. Лечение продолжают 165 532 пациента.

Заболеваемость в регионах

В Москве зарегистрированы 690 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 13 пациентов, еще 1 157 пациентов выздоровели.

Еще 191 новый случай COVID-19 зафиксирован в Санкт-Петербурге, 163 - в Московской области, 143 - в Нижегородской области, 139 - в Ростовской области, 130 - в Ставропольском крае, 121 - в Свердловской области, по 108 новых пациентов в Саратовской области, Красноярском крае, 101 - в Воронежской области. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.