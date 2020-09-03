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В Кремле заявили об отсутствии в планах контактов Путина и Меркель

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Никаких контактов между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока в ближайшее время каких-либо согласованных контактов также нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, общались ли Путин и Меркель после заявления немецкой стороны об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Он заметил, что Путин и Меркель достаточно часто общаются по телефону. "Поэтому, наверно, если одна из сторон посчитает необходимым, то такие контакты смогут состояться", - заметил Песков.

Комментируя заявление из Бундестага о том, что России и Германии грозит "ледниковый период" в отношениях, если Москва не даст разъяснений по ситуации с Навальным, Песков сказал: "И в Кремле, и на уровне наших медиков, и на уровне наших специалистов с самого первого дня все разъясняют эту ситуацию, и нужно быть глухим, чтобы этого не слышать".

"Есть определенный дефицит информации о том, что же стало причиной для утверждения канцлером факта отравления. Пока мы этого не понимаем", - добавил пресс-секретарь.

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Владимир Путин Ангела Меркель

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