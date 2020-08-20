Вице-премьер Хуснуллин сделал прививку от коронавируса

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил в твиттере, что ему сделали прививку от корона

вируса. О состоянии после прививки он ничего не рассказал.

По словам чиновника, несмотря на вакцинацию "меры предосторожности надо всем соблюдать".

11 августа президент Владимир Путин сообщил, что в стране зарегистрирована отечественная вакцина от COVID-19 "Спутник V", которую создали в подведомственном Минздраву центре им. Гамалеи. Президент отметил, что вакцину опробовала одна из его дочерей, и у нее всего лишь на пару дней поднялась температура.

В Минздраве заявили, что вакцина позволяет сформировать иммунитет от коронавирусной инфекции на срок до двух лет.

Предполагается, что массовую вакцинацию начнут до завершения клинических испытаний, и она будет добровольной.

Еще до регистрации вакцины Bloomberg сообщил, что некоторые врачи и чиновники в Москве получили предложение привиться. Источник "Интерфакса" уточнил, что вакцинировались несколько сотрудников мэрии и главврачей столичных больниц, и сделали это добровольно. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сказал, что получил предложение опробовать вакцину, но отказался.