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"Медси" примет участие в испытаниях вакцины Sputnik V

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Частный диагностический центр Медси" в Москве будет участвовать в испытаниях вакцины Sputnik V от коронавируса, сообщили в пресс-службе клиники. Участие "Медси" одобрено.

Пандемия коронавируса

"Ожидается, что клинические исследования начнутся в ближайшее время после утверждения полного перечня медучреждений, принимающих участие в проекте", - отметили в пресс-службе.

Испытания будут проводиться на базе клинико-диагностического центра на Солянке под руководством врача-инфекциониста Ирины Шестаковой. К испытаниям хотят привлечь до 2000 добровольцев. Вакцину смогут получить также сотрудники "Медси" по желанию.

"Критерии отбора добровольцев, исключающие группы риска; набор страховых и иных гарантий, а также процедура самих испытаний регламентированы Минздравом на основе соответствующих международных протоколов поведения таких исследований", - отметили в компании.

"Медси" включили в перечень медицинских организаций, в которых предполагается проведение клинических исследований векторной вакцины Института Гамалеи. Список размещен в государственном Реестре разрешений на проведение клинических исследований.

26 августа мэр Сергей Собянин предложил москвичам привиться вакциной Sputnik V производства Института Гамалеи, приняв участие в программе пострегистрационных исследований.В общей сложности хотят набрать 40 000 испытуемых. Исследования будут проходить на базе специальных центров, созданных в поликлиниках и поликлинических отделениях городских больниц. Москва это оплатит.

Хроника 09 января – 03 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Медси Москва коронавирус

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