Что случилось этой ночью: суббота, 5 сентября

Разговор "Варшавы и Берлина" о Навальном, российские санкции против Порошенко, обвинение гражданину РФ за попытку кибератаки на Tesla

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Белорусские государственные СМИ обнародовали разговор "Варшавы и Берлина" об Алексее Навальном, о перехвате которого ранее заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко. На записи слышны два мужских голоса, общающихся по-английски. Один из собеседников говорит, что "материалы по Навальному готовы, будут переданы в администрацию канцлера, ожидаем ее заявления".

- Россия ввела санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Соответствующие дополнения были внесены в постановление правительства РФ от 2018 года о введении специальных экономических мер в отношении Украины.

- Дональд Трамп прокомментировал сообщение Берлина об отравлении Навального. Он заявил, что будет недоволен, если версия об отравлении подтвердится, но пока США не получали доказательств отравления. При этом Трамп не стал ставить под сомнение выводы врачей из Германии, пообещал внимательно "изучить это дело" и назвал произошедшее с Навальным "трагедией".

- Задержанному в США россиянину Егору Крючкову предъявлено обвинение в сговоре с целью кибератаки. По версии обвинения, Крючков пытался завербовать сотрудника "компании в Неваде", чтобы тот внедрил в сеть своей компании вредоносное ПО, а затем похитить данные компании и вымогать у нее деньги. Официально компания не названа, однако ранее Илон Маск подтвердил, что речь идет о заводе Tesla в Неваде по производству автомобильных аккумуляторов.