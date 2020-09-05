Гражданину РФ в США предъявлено обвинение в сговоре с целью кибератаки

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Россиянину Егору Крючкову, задержанному в США в конце августа, предъявлено обвинение в сговоре с целью умышленного повреждения защищенного компьютера, сообщил американский Минюст.

Согласно обвинительному заключению, 27-летний гражданин России пытался завербовать сотрудника компании в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение (ПО) в компьютерную сеть компании для извлечения данных из сети. Затем, по версии обвинения, Крючков намеревался вымогать деньги у компании под угрозой обнародования добытых данных.

В пресс-релизе Минюста США сказано, что примерно с 16 июля по 22 августа 2020 года Крючков вступил в сговор с сообщниками с целью вербовки сотрудника, который должен был бы внедрить в сеть своей компании вредоносное ПО.

Минюст США не уточняет, какая компания должна была стать целью кибератаки, однако ранее основатель Tesla Илон Маск подтвердил в твиттере, что речь идет о заводе по производству автомобильных литий-ионных аккумуляторов Gigafactory Nevada ("Гигафабрика").

Much appreciated. This was a serious attack. — Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2020

Крючков был арестован в Лос-Анджелесе 22 августа. Он въехал в США по российскому паспорту и туристической визе. Россиянин пообещал выплатить работнику американской компании в штате Невада за внедрение вредоносной программы в компьютерную сеть $1 млн.