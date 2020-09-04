Белорусские госСМИ обнародовали расшифровку разговора о Навальном

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Белорусские государственные СМИ обнародовали запись с фрагментом некой беседы, в которой речь идет, в частности, о ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

На записи слышны два мужских голоса, говорящих по-английски. Кто именно ведет разговор, из записи непонятно. По утверждению белорусских СМИ, это "перехват переговоров Варшавы и Берлина".

В частности, один из собеседников говорит, что "материалы по Навальному готовы, будут переданы в администрацию канцлера, ожидаем ее заявления".

Подтверждений тому, что разговор ведется между представителями Польши и Германии, нет.

В минувший четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении Навального фальсификацией, сославшись на перехваченный разговор "Варшавы с Берлином". "Мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - сказал Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Минске. Его цитировало госагентство БелТА.

По словам Лукашенко, разговор был перехвачен накануне. "Вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему - Навальному - хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи", - уточнил Лукашенко.

При этом утверждения белорусского президента уже опроверг официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

Алексей Навальный потерял сознание при перелете из Томска в Москву 20 августа. Политика экстренно госпитализировали в Омске. Его соратники заявили, что он отравлен, но омские врачи следов ядов в его организме не нашли. 22 августа его спецрейсом доставили в Берлин. Там его лечением занялись врачи клиники Charite.

2 сентября правительство ФРГ заявило, что лаборатория бундесвера нашла в организме Навального следы отравляющего вещества группы "Новичок". Канцлер ФРГ Ангела Меркель высказала мнение, что политика хотели заставить замолчать.