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В Минске задержали мужчину, распылившего ранее газ в лицо милиционера

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - МВД Белоруссии сообщает о задержании мужчины, который на несогласованной акции 3 сентября распылил слезоточивый газ в лицо милиционера.

"Нарушителя нашли буквально через сутки - это 40-летний мужчина, который много раз привлекался к административной ответственности, ранее судим", - сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова журналистам в воскресенье.

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Несанкционированная акция прошла 3 сентября на Логойском тракте в Минске. Чтобы помешать законной деятельности сотрудников правоохранительных органов, неизвестный распылил в лицо одного из милиционеров слезоточивый газ, после чего скрылся.

Как отметили в МВД, пострадавшего сразу же доставили в больницу, где был поставлен диагноз "химический ожог лица, шеи, глаз перцовым аэрозолем". В настоящее время его здоровью ничего не угрожает, отметили в ведомстве.

По словам Чемодановой, задержанный сожалеет о содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье применение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Протесты в Минске

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Белоруссия Минск МВД

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