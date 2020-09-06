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Очевидцы рассказали о пострадавших при столкновении с ОМОНом в Минске

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Несколько человек обратились за медицинской помощью после столкновений протестующих с силовиками вблизи Минского тракторного завода в воскресенье.

Как сообщают очевидцы, группа силовиков в защитной амуниции, шлемах-полусферах, вооруженная резиновыми дубинками и щитами пресекла попытку местных жителей на улице Чеботарева собраться в колонну. Люди планировали направиться в центр города для участия в несанкционированной акции оппозиции.

Сотрудники правоохранительных органов окружили людей и начали задержания. Люди оказали сопротивление и отбили у силовиков часть своих сторонников.

В результате столкновения с ОМОН несколько протестующих получили травмы. К месту столкновения прибывают кареты скорой помощи.

Между тем, официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила корреспонденту "Интерфакса", что в воскресенье на данный момент на акциях протеста в Минске задержано около десяти человек.

Несанкционированные акции протеста сегодня проходят в различных регионах страны.

Задержанные есть в Гродно, эту информацию "Интерфаксу" подтвердил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко. По информации tut.by, там произошло несколько "брутальных стычек протестующих с ОМОНом, в какой-то момент кто-то распылил слезоточивый газ".

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Минске и регионах проходят несогласованные акции. В центре белорусской столицы на протест собралось несколько тысяч человек.

Протесты в Минске

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Белоруссия Минск

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