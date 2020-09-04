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Пентагон заявил, что полеты B-52 над Украиной показали возможности по сдерживанию РФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Проведенные в пятницу полеты группы американских стратегических бомбардировщиков B-52H в воздушном пространстве Украины продемонстрировали возможности по сдерживанию России, заявили в Командовании ВВС США в Европе.

"Три бомбардировщика B-52 Stratofortress из состава 5-го бомбардировочного крыла с базы Майнот (штат Северная Дакота) в пятницу провели важные учения по интеграции с украинскими истребителями в воздушном пространстве Украины", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что их полеты были давно запланированы в рамках временной переброски шести американских B-52H на передовую авиабазу Фэрфорд в Англии.

"Миссия предоставила партнерам ценную возможность потренироваться в воздухе. Кроме того, миссия продемонстрировала, как самолеты и экипажи B-52 передового базирования способствуют коллективной безопасности и обеспечивают США, союзников по НАТО и партнеров возможностью для сдерживания России", - отметили в Командовании ВВС США в Европе.

Специализированные западные авиационные ресурсы в пятницу подтвердили вылет с авиабазы Фэрфорд в Англии трех стратегических бомбардировщиков B-52H с бортовыми номерами 61-0034, 60-0005 и 60-0044 и позывными "Юлия".

Между тем им удалось отследить полеты только двух из них - с номерами 61-0034 и 60-0044 и позывными Julia51 и Julia53.

По имеющимся сведениям, они совершили полеты к северу от Крыма в воздушном пространстве Украины.

Американские бомбардировщики вошли в воздушное пространство Украины над Волынской областью со стороны Польши в районе 11:45 по Москве. Затем маршрут их полета пролегал над Ровенской, Житомирской областями и Киевом.

После этого американские бомбардировщики легли курсом на юг, пролетев над Херсонской и Мелитопольской областями к северу от Крыма, и около полутора часов кружили по эллипсу к северо-востоку от Геническа вдоль побережья Азовского моря.

Одновременно в пятницу к западу и югу от Крыма совершали полеты сразу два американских разведывательных самолета - RC-135W и P-8A Poseidon, а также два британских - RC-135W и Sentinel R.1. Последний является самолетом воздушной разведки и управления нанесением ударов.

Шесть американских стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие, были переброшены с континентальной части США в Великобританию 22 августа. По сообщению Командования ВВС США в Европе, за прошедшее время бомбардировщики уже выполнили 18 полетов над Европой. По имеющимся данным, они, в частности, совершили полеты вблизи западных и южных границ России.

США пентагон Украина РФ B-52

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