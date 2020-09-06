Очевидцы заявили о новых задержаниях у резиденции Лукашенко

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Несколько человек задержали во время несанкционированных протестов у резиденции президента Белоруссии в центре Минска.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, после того как основная часть митингующих разошлась, к оставшимся выбежали силовики и начали задержания.

В районе резиденции усиливаются меры безопасности.

Как передает корреспондент агентства, по проспекту Победителей туда проехали десять автозаков. Задержания продолжаются.

Ранее незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что свыше 100 человек уже задержали в Минске в воскресенье на акциях. Список имен размещен на сайте организации, он постоянно дополняется.

Кроме того, правозащитники сообщают о задержаниях протестующих и в других городах страны, в частности, Гродно, Бресте, Барановичах, Могилеве и Витебске.

Как сообщалось, в воскресенье в Минске и регионах проходят несанкционированные акции. В центре белорусской столицы на протест собралось несколько тысяч человек.