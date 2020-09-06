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МВД Белоруссии подтвердило задержание 100 человек на протестных акциях

МВД Белоруссии подтвердило задержание 100 человек на протестных акциях
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Белоруссии подтверждает задержание не менее 100 человек на протестных акциях в стране в воскресенье, 6 сентября.

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова сообщила "Интеорфаксу", что были административные задержания участников несанкционированных мероприятий в течение дня по всей стране.

Более полная информация о задержанных будет предоставлена в понедельник, добавила она.

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В целом обстановку в МВД назвали "контролируемой". "Главное, что не допущено никаких чрезвычайных происшествий", - заметила Чемоданова.

Незарегистрированный правозащитный центр "Весна" в свою очередь сообщает уже о не менее 130 задержанных участниках акций протеста только в Минске. Список имен размещен на сайте правозащитной организации, он постоянно дополняется.

Однако очевидцы сообщили "Интерфаксу", что после того, как марш фактически завершился и люди стали расходиться, силовики начали их задерживать. Кроме того очевидцы рассказали агентству, что неизвестные в спортивных костюмах и балаклавах заходят в кафе и магазины в центре города и грубо задерживают молодых людей с бело-красно-белой атрибутикой (используется оппозицией).

Правозащитники сообщают о задержаниях протестующих и в других городах страны, в частности, Гродно, Бресте, Барановичах, Могилеве, Витебске.

В воскресенье, 6 сентября, в Белоруссии проходят массовые акции оппозиции. Манифестанты в очередной раз вышли на улицы после выборов президента страны, победу в которых, согласно официальным данным, одержал Александр Лукашенко.

Белоруссия Минск

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