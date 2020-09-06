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Часть сторонников оппозиции покинула площадь у резиденции Лукашенко

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Минске часть участников несанкционированного марша оппозиции начала расходиться, в городе пошел дождь.

В миреВ центре Минска насчитали более 100 тыс. человек на акции оппозицииВ центре Минска насчитали более 100 тыс. человек на акции оппозицииЧитать подробнее

Как передает корреспондент "Интерфакса", не все участники акции имели при себе зонты и плащи. Люди решили не задерживаться под дождем и покидают площадь у гостиницы "Виктория" рядом с резиденцией президента Белоруссии Александра Лукашенко, перед оцеплением.

Как сообщают агентству очевидцы, несмотря на это, у Дворца Независимости остаются порядка 100 тыс. человек. Расходиться они пока не собираются.

Люди растянулись вдоль всего проспекта Победителей.

Недалеко от оцепления демонстранты в большом круге устроили танцы под дуду. Силовики не задерживают собравшихся.

Протесты в Минске

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Белоруссия Минск

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