Часть сторонников оппозиции покинула площадь у резиденции Лукашенко

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Минске часть участников несанкционированного марша оппозиции начала расходиться, в городе пошел дождь.

Как передает корреспондент "Интерфакса", не все участники акции имели при себе зонты и плащи. Люди решили не задерживаться под дождем и покидают площадь у гостиницы "Виктория" рядом с резиденцией президента Белоруссии Александра Лукашенко, перед оцеплением.

Как сообщают агентству очевидцы, несмотря на это, у Дворца Независимости остаются порядка 100 тыс. человек. Расходиться они пока не собираются.

Люди растянулись вдоль всего проспекта Победителей.

Недалеко от оцепления демонстранты в большом круге устроили танцы под дуду. Силовики не задерживают собравшихся.