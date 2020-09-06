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Глава МВД Белоруссии не исключил силовых действий со стороны протестующих

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что не исключает силовых действий со стороны протестующих, и предупредил, что милиция готова к такому развитию событий.

В интервью телеканалу СТВ в воскресенье он уточнил, что милиция не будет провоцировать протестующих и постарается разрешить все мирно.

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Караев также сообщил, что правоохранительные органы "замечают" на протестных акциях, которые проходят по воскресеньям, "группы молодых людей, которые неумело маскируются в толпе". "Они тоже явно видны – такие боевики, похожи на футбольных фанатов, анархистов. Просто на бойцов, назовем их так, которых много было именно 9-10 числа (августа - ИФ)", – сказал глава МВД.

Он предположил, что некоторые из них ушли с улиц после задержаний, некоторые испугались при столкновении с ОМОНом. По мнению Караева, эти люди стали прятаться за женщин.

Ранее МВД Белоруссии сообщило о задержании не менее 100 человек на протестных акциях в воскресенье.

В Белоруссии почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Его основной соперник, Светлана Тихановская, вскоре после выборов уехала в Литву с ведома белорусских властей.

Белоруссия Юрий Караев

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