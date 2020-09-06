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Правозащитники назвали количество задержанных на протестах в Минске

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Около 200 человек задержано в Минске в воскресенье на несанкционированных акциях протеста, сообщил незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна".

Список имен размещен на сайте правозащитной организации, он дополняется.

Согласно данным правозащитников, среди задержанных есть двое граждан России, один из них – блогер Алексей Романов.

Кроме того, правозащитники сообщают о задержаниях протестующих и в других городах страны, в частности, Гродно, Бресте, Барановичах, Могилеве, Витебске, Пинске, Браславе, Щучине.

Ранее в МВД Белоруссии подтвердили, что в целом по республике в воскресенье на несанкционированных массовых мероприятиях задержано свыше 100 человек. Уточненные данные ведомство планирует предоставить в понедельник.

Белоруссия

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