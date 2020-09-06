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Члена Координационного совета белорусской оппозиции задержали в Минске

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Член Координационного совета (КС) Андрей Егоров задержан в Минске в воскресенье, сообщила пресс-служба совета в своем телеграм-канале.

В КС не знают, где находится Егоров.

Он работает директором Центра европейской трансформации в Совете.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12%.

Очередная акция протеста прошла в Минске 6 сентября. МВД сообщило о задержании не менее ста человек. По информации незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", задержаны около двухсот человек.

Белорусская оппозиция ранее сформировала Координационный совет для транзита власти через повторные президентские выборы.

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк после назвал работу КС антиконституционной и направленной на захват власти. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Беоруссия Андрей Егоров

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