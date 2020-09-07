Боррель вновь заявил о необходимости национального диалога в Белоруссии

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Очередные массовые манифестации граждан в Белоруссии подтверждают необходимость национального диалога, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Впечатляющие массовые демонстрации в Минске и других городах еще раз демонстрируют решимость белорусского народа добиваться своих свобод, прав и демократии", - написал в воскресенье в твиттере высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Он подчеркнул, что всё это происходит, "несмотря на аресты, запугивание и насилие со стороны властей Белоруссии".

"Необходим инклюзивный национальный диалог", - добавил Боррель.

По данным правозащитников, около 200 человек задержаны в столице Белоруссии в воскресенье на несанкционированных акциях протеста. Список имен размещен на сайте правозащитной организации "Весна", он дополняется.

Кроме того, правозащитники сообщают о задержаниях протестующих в других городах страны, в частности, Гродно, Бресте, Барановичах, Могилеве, Витебске, Пинске, Браславе, Щучине.

Ранее в МВД Белоруссии заявили, что в воскресенье на несанкционированных массовых мероприятиях в республике задержано свыше 100 человек. Уточненные данные ведомство планирует предоставить в понедельник.

В Белоруссии почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Его основной соперник - Светлана Тихановская - вскоре после выборов уехала в Литву с ведома белорусских властей.

В ходе акций в общей сложности были задержаны более 7 тыс. человек.

18 августа сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным.