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Белорусская оппозиция пожаловалась в СК на силовиков "в штатском и масках"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Координационный совет белорусской оппозиции направил в Следственный комитет заявления с жалобами на непропорциональное насилие в отношении к протестующим и в том числе "на агрессию людей в штатском и масках", которые задерживали людей в Минске. Об этом сообщил член президиума совета Максим Знак.

"Протест проходит мирно, за время протестов ни одной витрины не было разбито, за исключением тех, что били накануне люди в штатском и масках, которые избивали и задерживали людей", - отметил он.

По его словам, совет просит проверить, являются ли эти люди в штатском сотрудниками правоохранительных органах. Он выразил надежду, что по итогам проверки будет возбуждено уголовное дело.

7 сентября минчанка рассказала TUT.BY, что на ее глазах люди в штатском и масках задержали члена президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову, посадили в микроавтобус и увезли. В милиции Минска заявили, что не имеют отношения к этому инциденту.

Знак также заявил, что вопрос о непропорциональном применении силы вышел на первый план.

Если имеются факты пыток по политическим мотивам, они должны быть расследованы. Мы составили заявления в СК и отправили их по почте с просьбой провести проверку по всем фактам", - сказал он .

Протесты в Минске

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Максим Знак Белоруссия МВД Минск Следственный комитет Мария Колесникова

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