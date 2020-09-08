Президент Белоруссии объяснил задержание Колесниковой

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что одна из лидеров протеста Мария Колесникова задержана. Он сказал это в интервью руководителям нескольких российских СМИ 8 сентября.

"Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы", - процитировал его главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

По сведениям Лукашенко, Колесникова "хотела убежать" на Украину, где живет ее сестра. Он как пограничник считает, что ее задержали правильно, пересказал еще один участник интервью, корреспондент телеканала "Россия-1" Евгений Рожков.

Бывший руководитель избирательного штаба банкира Виктора Бабарико, музыкант, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова перестала выходить на связь 7 июня утром. Читатель TUT.BY случайно увидела, как политика в центре Минска задержали люди в штатском и в масках, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. В совете оппозиции предположили, что ее задержали. Семья подала в милицию заявление о ее похищении. Милиция начала ее розыск.

Наутро пограничники сначала заявили, что Колесникова и два ее соратника по совету Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов пересекли границу с Украиной. Затем белорусские государственные СМИ уточнили, что Колесникова задержана за нарушение границы. Потом в СМИ появилась версия, что три оппозиционера на машине проходили контроль на границе, занервничали и пошли напролом, "выпихнув" Колесникову из машины. И ее в результате задержали.

Источники в окружении трех оппозиционеров сказали "Интерфаксу", что ни один из них не собирался уезжать из Белоруссии. Источник "Интерфакса-Украины" узнал, что Колесникову, Родненкова и Кравцова спецслужбы вывезли на границу и собирались выдворить, однако Колесникова порвала свой паспорт и ее не смогли выпустить.

Госпогранслужба Украины подтвердила въезд в страну Родненкова и Кравцова. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко назвал отъезд белорусских оппозиционеров вынужденным. Он добавил, что Колесникова приняла меры, чтобы ее не могли выдворить, и назвал ее смелой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил не путать похищения людей и законные задержания, и отметил, что о Колесниковой поступала противоречивая информация.