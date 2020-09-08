Омский токсиколог объяснил введение Навальному атропина

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Если бы Алексей Навальный был отравлен фосфорорганическим соединением, у него не было бы никаких шансов выжить, заявил главный токсиколог Омской области Александр Сабаев. Атропин пациенту омские врачи давали по клинической картине, добавил он.

"Если б у пациента было отравление фосфорорганическим соединением, он погиб бы у нас в первые часы. Собственно говоря, к 18-22 часам он бы уже погиб. Это тяжелое отравление, фатальное", - сказал эксперт.

По его словам, у пациента наблюдался холинергический синдром, но он проявлялся мозаично и кратковременно, чего не бывает при фосфорорганических отравлениях. По этой клинической картине больному вводился атропин.

"Мы знали, что фосфорорганического соединения нет, но атропин - это не только антидот при фосфорорганических соединениях, это еще и синдромальный реанимационный препарат, который вводится в определенных ситуациях", - объяснил Сабаев.

При отравлении фосфорорганическими соединениями холинергический синдром постоянный, и с ним нужно бороться очень большими дозами атропина, в сотни раз превышающими терапевтические, добавил он.

"Более того, при отравлении фосфорорганическим соединением без процедуры ультрагемодиафильтрации спасти человека невозможно. У нас эта аппаратура не использовалась, поскольку не было показаний", - отметил токсиколог.

Ранее во вторник Сабаев заявил, что Навального не могли отравить "Новичком", как утверждает правительство Германии, и что "это вообще не отравление", а заболевание, "метаболический синдром". По его словам, политик впал в метаболическую кому в результате прогрессировавшего обмена веществ.

Он также заявил, что по ситуации с Навальным в России прошло восемь консилиумов, было проведено 60 биохимических исследований, и следов отравления в его организме не было обнаружено.

Ранее омские врачи говорили, что у политика нарушение углеводного обмена. Сабаев отвергал заявление германских врачей о том, что Навальный отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По его словам, у него была совершенно иная клиническая картина.

Навальный 20 августа был экстренно госпитализирован в токсикологическую реанимацию в Омске. 22 августа его перевезли спецрейсом в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на экспертов бундесвера заявили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом группы "Новичок".