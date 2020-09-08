Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.

"Динамика анализов была готова. Мы готовы были предоставить информацию коллегам из клиники немецкой. Но информация не запрашивалась, поэтому мы ее и не предоставляли", - сказал он.

По его словам, все контакты с немецкими врачами закончились 23 августа, когда представители обеих больниц предложили обменяться данными.

Навальный 20 августа потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Пилоты экстренно сели в Омске. Там его доставили в токсикологическую реанимацию, он был в коме. Соратники заявили, что его отравили. Омские врачи не раз говорили, что анализы не выявили в его организме отравляющих веществ. По их мнению, к ухудшению состояния привели нарушения в углеводном обмене.

За политиком из Германии прислали частный спецборт. 22 августа его доставили в Charite. 24 августа клиника заявила, что на пациента воздействовали веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

2 сентября в Берлине заявили, что Навальный отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Один из создателей "Новичка" Вил Мирзаянов предположил, что омские врачи не смогли выявить яд в организме, поскольку у них нет достаточно мощной техники для анализа.