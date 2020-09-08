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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.

Навальный попал в больницу

"Динамика анализов была готова. Мы готовы были предоставить информацию коллегам из клиники немецкой. Но информация не запрашивалась, поэтому мы ее и не предоставляли", - сказал он.

По его словам, все контакты с немецкими врачами закончились 23 августа, когда представители обеих больниц предложили обменяться данными.

Навальный 20 августа потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Пилоты экстренно сели в Омске. Там его доставили в токсикологическую реанимацию, он был в коме. Соратники заявили, что его отравили. Омские врачи не раз говорили, что анализы не выявили в его организме отравляющих веществ. По их мнению, к ухудшению состояния привели нарушения в углеводном обмене.

За политиком из Германии прислали частный спецборт. 22 августа его доставили в Charite. 24 августа клиника заявила, что на пациента воздействовали веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

2 сентября в Берлине заявили, что Навальный отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Один из создателей "Новичка" Вил Мирзаянов предположил, что омские врачи не смогли выявить яд в организме, поскольку у них нет достаточно мощной техники для анализа.

Хроника 20 августа – 08 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Омск Германия Александр Сабаев Новичок Charite Вил Мирзаянов

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