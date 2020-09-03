Посол США поставил отравление Навального в один ряд с аналогичными случаями

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Посол США в Москве Джон Салливан считает, что представленные Германией доказательства об использовании "Новичка" свидетельствуют, что на Алексея Навального было совершено преднамеренное нападение. Его процитировала пресс-секретарь дипмиссии Ребекка Росс.

"Обнародованное Германией доказательство об отравлении Навального "Новичком" указывает на преднамеренное и спланированное нападение на гражданина России на российской территории. Это требует прозрачного и тщательного расследование. Пора положить конец безнаказанности, которая слишком часто наблюдается в подобных случаях", - считает посол.

Росс также привела высказывание представителя Совета национальной безопасности США Джона Аллиота. По его словам, в Вашингтоне глубоко обеспокоены пугающими результатами работы германской лаборатории. Он напомнил, что Россия и раньше "использовала "Новичок". Он считает, что граждане России имеют право на мирное выражение своих взглядов без опасений какой-либо кары за это и уж точно не с "применением отравляющих веществ".

Аллиот пообещал, что США вместе со своими союзниками и международным сообществом приложат усилия, чтобы привлечь к ответственности тех, кто за этим стоит, куда бы ни привели улики, и чтобы ограничить их возможности творить зло.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят никаких оснований для обвинения российского государства в связи со случившимся. Он высказал мнение, что отравление Навального никому не может быть выгодно, и добавил, что в Москве заинтересованы "в установлении причин случившегося с берлинским пациентом" и по-прежнему ждут ответов Берлина на запросы.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сказал 3 сентября, что нельзя исключить, что произошедшее с Навальным было провокацией Запада. Перед этим такую же версию высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он сослался на данные перехвата переговоров Польши с Берлином, заявил, что история с оппозиционером - фальсификация, которую устроили, чтобы отбить у Москвы охоту совать "нос в дела Беларуси".