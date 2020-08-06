Помпео заметил прогресс на переговорах США с РФ по вооружениям

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что доволен ходом переговоров с Россией по стратегической стабильности и надеется на дальнейшие успешные встречи.

"В последние месяцы мы много работали над тем, чтобы наладить стратегический диалог между странами с самыми большими ядерными арсеналами - США, РФ и КНР... Мы добились прогресса с Россией. У нас прошли две хорошие встречи. Надеюсь, скоро состоится еще одна", - сказал он на пресс-конференции в Госдепартаменте.

Также Помпео выразил надежду, что Китай все же согласится принимать участие в обсуждениях. Госсекретарь вновь призвал РФ повлиять на Пекин и убедить его присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями.

С 2010 года между Россией и США действует Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Его действие истекает 5 февраля 2021 года. Москва многократно предлагала Вашингтону продлить соглашение на пять лет без каких-либо условий, чтобы не допустить полного развала системы контроля над вооружениями.

США назвали условием продления ДСНВ подключение к российско-американским консультациям и договоренностям Китая. Пекин неоднократно заявлял, что не намерен участвовать в трехстороннем соглашении.

В прошлом году США оформили выход из одного из ключевых документов в этой сфере - Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а совсем недавно заявили о том, что покидают Договор по открытому небу.