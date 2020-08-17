Россия и США начнут новый раунд консультаций по стратегической стабильности

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Второй раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности, как ожидается, начнется в Вене в понедельник.

"Встретили представительную межведомственную делегацию во главе с заместителем Министра иностранных дел России Рябковым в аэропорту Швехат. 17-18 августа в Вене пройдет новый раунд российско-американских консультаций по вопросам стратегической стабильности", - говорится в сообщении посольства РФ в Австрии в фейсбуке.

Американскую делегацию возглавит спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Предыдущий раунд консультаций по вопросам стратстабильности состоялся 22 июня. Тогда делегации России и США во главе с Биллингсли и Рябковым обсудили в Вене перспективы контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Кроме того, в рамках стратегического диалога 27-30 июля в Вене состоялись заседания экспертных рабочих групп по ряду актуальных вопросов, касающихся взаимодействия двух стран в сфере укрепления международной безопасности и контроля над вооружениями.

Накануне Рябков заявил "Интерфаксу", что пока нет предпосылок для достижения конкретных договоренностей с США в сфере стратегической стабильности.

"Мы положительно оцениваем настрой американской стороны вести эту работу в таком ключе. Но настрой настроем, однако говорить о том, что есть предпосылки для скорого достижения той или иной договоренности, я бы не стал. Расхождения весьма значительны", - сказал он.

По словам высокопоставленного дипломата, разногласия с США "касаются как содержательной стороны этих усилий, так и методики работы, а также потенциального круга участников продолжения данной работы".

"По этим трем аспектам, главным на сегодняшний день, мы не видим готовности американской стороны учитывать наши логичные, объяснимые, понятные подходы, которые мы последовательно отрабатываем на протяжении всего этого времени", - сказал Рябков. Он уточнил, что речь идет о всем комплексе вопросов, связанных с контролем вооружений. "По ДСНВ вообще нет никаких изменений", - отметил дипломат.

В свою очередь, Биллингсли ранее подчеркнул, что на переговорах в Вене будет работать представительная делегация. "США направляют одну из самых представительных делегаций за все время. В нее вошли многие влиятельные генералы и адмиралы, а также - сотрудники Пентагона и министерства энергетики", - написал он в своем твиттере.

По словам Биллингсли, это показывает, "насколько серьезно мы относимся к этому мероприятию". "Мы надеемся, что Россия отнесется к этому также и проверим серьезность ее намерений", - добавил спецпредставитель.

Между тем, накануне американский телеканал NBC со ссылками на четыре информированных источника сообщил, что президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным с целью совместно объявить о прогрессе по вопросу заключения нового соглашения по ограничению стратегических вооружений. По информации телеканала, такой саммит мог бы состояться в Нью-Йорке в сентябре. Американские официальные лица эту информацию уже опровергли, и "Интерфакс" не располагает реакцией администрации президента РФ по данному вопросу.

Во время предыдущего раунда переговоров в Вене США настаивали на подключении к этим переговорам Китая. Позиция российской стороны сводилась к тому, что КНР как суверенное государство должна сама принимать решение о подключении к переговорам. Однако, по мнению наблюдателей, в последние месяцы жесткая позиция Вашингтона на этот счет, вполне вероятно, могла измениться.

В частности, в интервью японскому изданию "Никкэй" Биллингсли заявил, что США по-прежнему хотят привлечь Китай к переговорам по новому соглашению. Однако, вместе с тем, он отметил, что США могут согласиться на то, чтобы сначала заключить новое соглашение по вопросам ядерных стратегических вооружений с Россией, хотя считают Китай угрозой, которую надо устранить "срочно".

"Это, я думаю, очень разумный подход, особенно потому, что мы, возможно, сможем договориться с Россией о чем-то таком, что было бы рамками, в которые мы хотели бы, чтобы вошел и Китай", - сказал Биллингсли.

Дипломат отметил, что "это гибкий процесс", и отошел от требования, что должно быть одновременно заключено соглашение между Соединенными Штатами, Китаем и Россией.

"Наша концепция заключается в том, что можно вести двусторонние переговоры, как между США и Россией, так и между Соединенными Штатами и Китаем, до тех пор, пока этих переговоры в конечном итоге войдут в трехсторонние рамки", - сказал дипломат.

В свою очередь, накануне Рябков заявил "Интерфаксу", что на предстоящих консультациях Россия намерена прояснить позицию США по этому вопросу.

"Вопрос о том, смягчили ли американцы позицию по потенциальному подключению Китая, надо адресовать не нам, а американцам. Мы им этот вопрос зададим", - сказал он.

По словам замминистра, "мы сделаем соответствующие выводы после предстоящих консультаций". "То, что для США, как мы понимаем их подход, крайне важно было бы вовлечь КНР в эти переговоры, - это очевидный момент", - сказал Рябков. По его словам, российская позиция заключается в том, что "данное решение должно приниматься стороной, о которой идет речь". "Мы также считаем, что с учетом меняющейся обстановки в этой сфере, множественности аспектов нынешней ситуации в сфере стратегической стабильности, будущий диалог в этой области должен предусматривать участие всех государств, обладающих соответствующим потенциалом, и конкретно это означает участие прежде всего Великобритании и Франции в качестве ближайших союзников США", - отметил высокопоставленный дипломат.