Колесникова заявила об угрозе силовиков убийством и 25 годами тюрьмы

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова написала заявление в Следственный комитет Белоруссии с просьбой возбудить уголовные дела против задержавших ее сотрудников силовых структур, которые угрожали убийством и лишением свободы на длительный срок.

"Высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию республики Белоруссия, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реально", - говорится в тексте заявления Колесниковой в СК.

Она написала, что после отказа покидать страну ее поместили в камеру, где держали около часа. "Во время моего незаконного удержания в ГУБОПиК (МВД Белоруссии), КГБ, используя любую возможность, я заявляла проходившим мимо сотрудникам о том, что меня похитили, требовала сообщить о месте своего нахождения адвокату и отцу", - говорится в заявлении Колесниковой.

Задержание

7 сентября член президиума Координационного совета Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь совета Иван Кравцов перестали выходить на связь. На следующий день госагентство БелТА сообщило, что Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечь границу с Украиной.

При этом по версии находившихся рядом с Колесниковой соратников, их втроем принудительно хотели выдворить на Украину, но Колесникова порвала паспорт, и ее пришлось задержать.

В среду стало известно, что Колесникова арестована и стала подозреваемой по делу о публичных призывах к захвату власти.